80 jaar geleden vond Peugeot de Coupé-Cabriolet uit

Een onderscheidend kenmerk van de huidige Mercedes SL is diens elektrisch inklapbaar metalen dak - een Mercedes-specialiteit sinds de eerste SLK-generatie in 1996 uitkwam. Het idee voor dit type dakconstructie echter, dateert uit het Frankrijk van de jaren dertig. Uitgevonden door tandarts en designer Georges Paulin en uitgevoerd door carrosseriespecialist Marcel Pourtout, werden de coupé-cabriolets vanaf 1935 gecommercialiseerd.

Onder de innovatieve body steekt telkens de grootschalige productie-technologie van de sedantegenhangers. In de 401 Eclipse zorgt een 44pk viercilindermotor voor de voortstuwing, in diens grotere broer, de 601 Eclipse is dat een zescilinder met 60pk.

Geen hit want te duur

Commercieel succesvol zijn beide eerste cabrio's met stalen dak dat in zijn geheel de koffer inklapt hoegenaamd niet. Grotendeels lag dat aan de buitensporig hoge prijzen (toeslagen van ongeveer 30 tot 50 procent) die Peugeot ervoor vroeg. De klanten gaven dan toch eerder de voorkeur aan een cabrio met softtop. Niettemin probeert Peugeot om ook van de opvolger, de 402, een Eclipse-variant uit te brengen. Afhankelijk van de bron werden er daar tussen de 500 en 600 exemplaren van gebouwd, om het dakprincipe daarna naar de geschiedenisboeken te verwijzen. Tot in het jaar 2000! Dan neemt Peugeot immers weer een model met converteerbaar stalen dak in zijn gamma op: de Peugeot 206 CC.