Citroën AMI 6 (1961 - 1978)

Door: HM

Het verhaal van de Citroen Ami begon in 1961, meerbepaald met het voornemen van Citroen om z’n gamma uit te breiden. De markt voor auto’s werd steeds groter. Citroen had begin jaren ’60 slechts 2 modellen: de chique ID/DS, helemaal bovenaan en de primitieve Citroën 2pk, helemaal onderaan. De Ami paste in het plan om daartussen iets te kunnen aanbieden. Dit werd ‘project M’ (Milieu de gamme).

Citroen wou met zo weinig mogelijk ontwikkelingskosten een nieuw model op de markt brengen. Daarom werd de beproefde technische onderbouw van de 2CV gebruikt.

De Godin (La Deésse) krijgt een vriend (Ami)

De 2CV was geheel ‘basic’, een Ami werd enkele klassen hoger gepositioneerd. Een aangeklede 2CV zeg maar. Wat langer, breder, meer dashboard, zwaarder, dus ook een grotere motor. Dat werd een opgeboorde 2 cilinder boxer van 602cc, met 22 pk. Jaren later zou deze motor ook zijn plaats vinden in de 2CV. De Ami 6 werd gelanceerd met varianten als ‘luxe’, ‘grand luxe’ of ‘grand confort’, en aangezien hij meer vermogen had dan z’n kleinere broer, werd hij ook wel 3CV genoemd.



Een barok uiterlijk

Citroen ging graag in tegen de trends en had die typische sympathieke eigenzinnigheid. Kenmerkend voor de Ami 6 was de achteroverhellende achterruit, ook de rechthoekige koplampen waren uniek in die tijd. Sommigen vonden deze aparte styling ronduit lelijk, anderen vonden de Ami 6 best sympathiek, met een hoge aaibaarheidsfactor.

Vanaf 1964 kwam er een handige break. Deze break bleek veel beter te verkopen. Het was één van de eerste goedkope breaks. Een Ami break kon tolée (gesloten) of vitrée (met zijramen) zijn.

Een aantal Ami’s, vooral de speciale uitvoeringen, werden ook in België geproduceerd. Tot 1980 had Citroen een fabriek in Vorst.

In 1969 werd de Ami 6 bijgeschaafd tot de Ami 8. Deze kreeg een gladdere carrosserie, meer vermogen (32pk) en schijfremmen vooraan. Bij de 4-deurs versie werd de omstreden omgekeerde achterruit weggegomd. De Ami 8 werd geen 5-deurs, maar net zoals de GS of CX, een coupé-achtige 4-deurs, en uiteraard kwam er ook een gebruiksvriendelijke break.

Speciale modellen

In 1973 kwam de Ami Super. Deze kreeg de 4-cilinder boxer uit de GS, met een vermogen van 61pk. Eindelijk een Ami die goed vooruit ging.

Nog specialer was de Ami M35, een 2-deurs variant met coupetrekjes, en een experimentele wankelmotor in combinatie met de bekende hydropneumatische vering. Citroen had aanvankelijk 500 trouwe klanten als testpiloten geselecteerd. Wegens de rampzalige kwaliteit van de Ami M35, werden er uiteindelijk slechts 267 exemplaren gebouwd. Citroen kocht zoveel mogelijk Ami M35’s terug om deze vervolgens te slopen.

Na 1,8 miljoen exemplaren was in 1978 het liedje van de Ami uitgezongen. Missie geslaagd en het gamma van Citroen was intussen al voldoende uitgebreid. In sommige kleine Franse kleine dorpjes zie je nog wel eens een Ami, en ze blijven rijden.