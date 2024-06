Citroën C3 1.2 100pk - eindelijk een concurrent voor Dacia

Door: BV

Comfort is echte luxe Benzine- en elektrische variant rijden bijna hetzelfde Budgetauto, maar het is er niet aan te zien

Lange tijd was de Citroën C3 de populairste auto op de Belgische (particuliere) automarkt. En ook in Europa scoorde het model uitstekend. Van de vorige drie generaties van het model zijn er in het totaal 5,6 miljoen verkocht. En toch wordt de formule voor deze nieuwe generatie grondig bijgesteld. De Fransen hebben immers het licht gezien. De nieuwe C3 maakt drie duidelijke keuzes: comfort, budget én flexibiliteit in de aandrijflijn. Citroën opent met een vanafprijs van 14.990 openlijk de aanval op de Sandero. Dat model van Dacia is een regelrecht succes en het heeft al ruim 10 jaar vrij spel.

Huiswerk gemaakt

Als je naar het gamma van de C3 kijkt, dan is duidelijk dat de Fransen hun huiswerk gemaakt hebben. Een benzineversie, een hybride én een elektrische variant die vanaf 23.300 euro tot 320 kilometer ver geraakt. Het merk laat zich niet verleiden tot exotische toestanden waar je in realiteit niks aan hebt. Alle motoren zijn vlot en presteren voldoende voor normaal gebruik. Zelfs de elektrische versie is niet explosief snel, waar nogal wat andere journalisten over klaagden. Maar in de praktijk heb je daar toch niks aan.

De C3 en ë-C3 - zo heet de elektrische versie - geven je wel wat in de plaats. In eerste instantie is er een opvallend comfortabele ophanging. Een Citroën-kenmerk van weleer dat weer wordt opgediept. Het verteert een slechte ondergrond met groot gemak. Een verademing tussen de halfharde afstelling die zowat elke andere auto biedt. Bij heel wat (hogere) uitrustingsversies komen er ook nog opvallend comfortabele zetels bij - een aanrader. De combinatie van voldoende vermogen, een vergevingsgezind onderstel en een goede rijhouding zorgt ervoor dat dit een uitzonderlijk aangename auto om rijden is.

Eén bedenking wel: op de testversies werkte de bemoeizieke en verplichte veiligheidselektronica niet. Dat zet natuurlijk extra in de verf hoe snufjes zonder bewezen nut een serene rijervaring in de weg staan. Nog een opmerkelijke observatie: het rijgevoel van de benzine en de elektrische versie is erg gelijkaardig. Je voelt erg weinig van het extra gewicht van de stekkervariant.

Slimme materiaalkeuze

Het lijstje met meevallers is zelfs nog langer. Natuurlijk moet je voor dit budget enkele concessies doen. Zo heb je geen handgrepen meer tegen het dak. Geen enkele. Op vlak van materiaalkeuze domineren harde plastics. Onvermijdelijk heden ten dage in deze prijsklasse. Maar deze Citroën bewijst ook dat zulks niet meteen een ramp moet zijn. Door intelligent gebruik te maken van textuur, een stofje en een goed gekozen onderdeel dat wél zacht is, laat het toch nog een aangename indruk na. Je zal geen eelt op je elleboog krijgen. Voor z’n bescheiden afmetingen is de achterbank ook best ruim. Mensen tot 1,8 meter kunnen er probleemloos achter zichzelf gaan plaatsnemen.

Uiteindelijk heeft Citroën maar één kans laten liggen: de koffer. Met het volume (310 liter of met neergeklapte achterbank 1180 liter) kan ik me perfect verzoenen. Het is immers een compacte auto. Maar de laaddrempel is toch echt te hoog. Dat was nergens voor nodig.

Technische gegevens Citroën C3 1.2 100pk



Motor : 1,2-liter benzinemotor

Motorvermogen : (pk) 100

Motorkoppel (Nm) : niet opgegeven

Transmissie: handgeschakelde zesversnellingsbak

Aangedreven wielen : Voor

Max. snelheid (km/u) : 160

0-100 km/u tijd : 11,6 seconden

CO2 (g/km) : 100

Brandstofverbruik opgegeven (l/100km) : 5,6

Testverbruik (l/100km): 5,9

Hoogte (mm) : 1.567 (zonder dakrails)

Lengte (mm) : 4.015

Breedte (mm) ; 1.755

Wielbasis (mm) : 2.540

Totaalgewicht (kg) :1.159

Draaicirkel (m): 10,6

Bagageruimte (liter) : 310/1180

Aantal zitplaatsen : 5

Vanafprijs (euro): 14990