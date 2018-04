Lotus Elise 111R

Door: BV

erder al kondigden we de komst van een nieuwe topversie voor de Lotus Elise aan. Nu heeft de constructeur daar de definitieve gegevens van bekendgemaakt. Het model debuteert op het Salon van Genève en is meteen verkrijgbaar.

Deze nieuwe 111R -en dus niet Exige zoals eerst werd gezegd- is de snelste Elise ooit. Lotus antwoordt daarmee op de Turbo-versie van de Opel Speedster, die op hetzelfde onderstel staat en 200pk sterk is. Onder de kap van deze 111R zit een hoogtechnologische atmosferische 1.8l viercilinder benzinemotor die afkomstig is van Toyota. Dat is een krachtpatser die goed is voor 192pk bij 7.800t/min en een maximumkoppel van 181Nm bij 6.800t/min. Een sportief schakelende zesbak versluist de kracht naar de aangedreven achterwielen. In combinatie met een gelijmd aluminium onderstel en kunststof koets levert dat een totaalgewicht van slechts 860kg op. Dat vertaalt zich in een acceleratietijd van 0 naar 100km/u in 5,2sec en een topsnelheid van 240km/u. Om alles in goede banen te leiden krijgt deze nieuwe Lotus een gewijzigde geometrie van de volledig onafhankelijke ophanging en een krachtiger remsysteem. ABS en een remkrachtverdeler zijn voor het eerst standaard.

De 111R zal steeds geleverd worden met 8-spaaks lichtmetalen velgen, een half-lederen interieur en centrale vergrendeling. Een optioneel ‘Touring Pack’ groepeert een geïsoleerde soft-top, een compleet lederen bekleding en een radio. Een hard-top en airco zijn steeds opties.