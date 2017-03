Pininfarina H600 is 800pk sterk toonbeeld van elegantie

Door: BV

Tegenwoordig is Pininfarina in handen van een Indiase autobouwer. Maar dat betekent niet dat er in Turijn niet meer voor Italiaanse flair en tijdloze elegantie wordt geijverd. De H600 die op het Autosalon van Genève debuteert, onderlijnt dat.

Hybride met turbine

De H600 is ontwikkeld in opdracht van de in Hong Kong gebaseerde Hybrid Kinetic Group. Een entiteit waar voorts niet zo veel over bekend is. En er is ook nog wel iets geheimzinnigs aan de aandrijflijn want Pininfarina zegt niet hoeveel elektromotoren deze ruime limousine (van het formaat van een Mercedes S-Klasse of BMW 7-Reeks) aandrijven. Of welke accu’s voor autonomie zorgen. Het zegt wél dat het totale vermogen 800pk moet bedragen. En dat je ook ongehinderd op brandstof moet kunnen rijden, want ook daarvoor is er een centrale aan boord. Dat is geen conventionele cilindermotor, maar een turbine. Een beetje zoals Jaguar ooit toonde, met de C-X75 sportwagen. Jaguar achtte de technologie te duur om rendabel te kunnen maken, maar misschien probeert iemand anders het wel.

De prestaties

Het is twijfelachtig dat Pininfarina de prestaties effectief heeft kunnen nameten. Aan een topsnelheid van 250km/u kan je enig geloof hechten, want daarvoor wordt een begrenzer ingezet. Maar de Italianen menen ook al te weten dat je naar 100 moet kunnen in 2,9 seconden. En dat wil in de praktijk al eens tegenvallen.