Elektrische Kangoo tankt al rijdend

Door: BV

Renault en de fabrikant van laadtechnologie Qualcomm hebben een wegdek ontwikkeld dat elektrische auto’s in staat stelt om zichzelf draadloos op te laden tijdens het rijden.

De technologie is in principe dezelfde als bij een systeem dat statisch laden zonder stekker mogelijk maakt. Daarbij wordt energie via onzichtbare golven overgedragen met een zender in de grond en een receptor in de auto. Ditmaal werd de zender in het wegdek ingewerkt. De testopstelling is 100 meter lang en bewijst alvast dat het mogelijk is om de elektrische Kangoo al rijdend van verse energie te voorzien. Wegen die zelf de energietoevoer voor EV’s inhouden, kunnen vanzelfsprekend het probleem van het beperkte rijbereik adresseren.

De proefopstelling ligt bij Versailles in Frankrijk en maakt deel uit van een € 9 miljoen kostend project. Goedkoop is het dus in geen geval.