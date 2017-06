Rijstroken op Antwerpse ring voor zelfrijdende auto

Door: BV

De Antwerpse ring tussen Borgerhout en het E313-knooppunt in Ranst wordt voorzien van sensoren die informatie moeten doorsturen aan zelfrijdende auto’s. Dat weet de Gazet van Antwerpen.

De ringweg werd door de Europese Unie geselecteerd voor een proefproject. Dat omvat ook nog trajecten in Spanje, Nederland, Frankrijk en Duitsland. In het totaal wordt 20 miljoen euro geïnvesteerd in sensoren die informatie naar zelfrijdende auto’s doorsturen. 3,4 miljoen daarvan wordt in het Antwerpse asfalt gepompt.

Treintje rijden

Het doel van de aanpassingen is vooral om ervoor te zorgen dat autonoom rijdende auto’s treintje kunnen rijden. Dat is een techniek waarmee al jaren wordt geëxperimenteerd in de autosector. De sensoren in de weg sturen informatie door naar de autonoom rijdende auto’s. Die moeten in theorie voor een hoger debiet en een snellere doorstroming zorgen. Algemeen wordt ook aangenomen dat dat de veiligheid ten goede zal komen, hoewel daar nog geen bewijs voor is. Conventionele auto’s kunnen vanzelfsprekend ook gewoon van het wegdek gebruik maken.

De aandacht verschuift

Het project speelt in op een theorie uit de autosector die heden minder wordt onderschreven als vroeger. Hoewel merken als Volvo tot voor kort nog communiceerden over experimenten met autonome auto’s die in groep reden, verschoof de aandacht de jongste tijd naar geheel individueel rijdende auto’s die complete trajecten kunnen afleggen. Om allerlei redenen wordt die piste door de sector als praktischer ervaren.



Automerken hopen in 2020 de eerste echte zelfrijdende auto’s te lanceren. Het Antwerpse proefproject zal niet veel eerder klaar zijn. In 2019 tot juni 2020 zal het operationeel zijn.

Beeld: Google Maps