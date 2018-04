Skoda Roomster Scout

Door: REDACTIE

Skoda heeft de anders zo sympathieke Roomster in een stoere outfit gestoken. De compacte MPV wil zich in de Scout-uitvoering voordoen als een off-roader. Z’n specifieke aankleding maakt hem alvast 14mm langer, 11mm breder en 43mm hoger dan de gewone Roomster. Standaard wordt de Scout geleverd met specifieke 16” lichtmetalen velgen, die optioneel ook een maat groter te krijgen zijn. De flanken zijn deels in kunststof gehuld en de bumperschilden voorzien van een zilverkleurige beschermplaat. De zetelbekleding leent de Skoda bij de grotere Octavia Scout, die volgens hetzelfde recept tot stand kwam.

Wanneer de Roomster Scout in de lente van 2007 bij ons op de markt komt, zal hij leverbaar zijn met een 1.4l 16v en 1.6l 16v benzinemotor. Dieselliefhebbers zullen kunnen kiezen tussen een 1.4 TDI en de 1.9 TDI. De Roomster Scout beleeft z’n wereldpremière gelijktijdig op het Salon in het Duitse Essen en het Italiaanse Bologna.