Jaguar kondigt XF aan

Door: REDACTIE

In de herfst van volgend jaar stuurt Jaguar de S-Type met pensioen. Dat model werd in 1998 voorgesteld en kwam een jaar later op de markt. Sindsdien zijn er 270.000 S-Type verkocht. De opvolger zal luisteren naar de naam XF en werd ontworpen in het ontwikkelingscentrum van Jaguar te Whitley, Coventry.

Jaguar omschrijft de XF als een sportberline en belooft een verfrissend en gedurfd design. Dat neemt naar alle waarschijnlijkheid heel wat over van de R-D6 concept car (foto) die eerder al werd getoond. Na de lancering van de XK vindt het merk het tijd voor een volgende design-episode. De nieuwe XF zal beschikbaar worden voor klanten in het voorjaar van 2008. Foto’s zijn nog niet vrijgegeven.