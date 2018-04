Leon Cupra 240pk is krachtigste Seat ooit

Door: REDACTIE

De nieuwe Seat Leon Cupra kreeg een 2.0 TFSI (rechtstreeks ingespoten benzine) van 240 pk onder de motorkap. Daarmee is de Cupra 70 pk sterker dan de andere sportieve FR versie. De Cupra gaat 247 km per uur hard en trekt op van 0 tot 100 km/u in 6,4 seconden. Het gemiddeld verbruik blijft met 8,2 liter op 100 redelijk.

Uiterlijk valt de Leon Cupra op door zijn sportieve accessoires zoals vooraan de exclusieve bumpers en een overgrote luchthapper voor een betere koelluchttoevoer naar de motor toe. Achteraan werd een diffuseur bevestigd die voor een groot deel lijkt te zijn overgenomen van de Leon WTCC. Belangrijk ook zijn de 7.5Jx18” wielen die voor de Cupra als standaarduitrusting zijn voorzien.

Binnenin bevindt men zich in een cockpitsfeer met indrukwekkende van de competitie afgeleide schelpzetels. De uitrusting is van hoog niveau met tweezone airco, in de hoogte en lengte regelbare bestuurderszetel, afstandsbediening, elektrische afstelling van de buitenspiegels enz. In Spanje wordt de nieuwe Leon Cupra gelanceerd tegen de aanvaardbare prijs van 26.000 €.