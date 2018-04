Cabrio van Chrysler Sebring

Door: REDACTIE

De Sebring is al jaar en dag de meest populaire convertible in de States, en dat wil Chrysler graag nog even zo houden. Omwille van die populariteit – zelfs in ons land kruist er af en toe een je pad – was er ook geen twijfel over een opvolger. Die wordt op dit ogenblik tentoongesteld op de LA Autoshow. Hij neemt de weinig inspirerende lijnen van de sedan over en zal die ook in ons land aan de klant proberen slijten. De Sebring Convertible mag daarbij wel een nieuwe troefkaart uitspelen. Naast de weinig Europese motorenkeuze (een 2,4l benzine met 173pk, een 2,7 V6 met 189pk en een 235pk sterke 3,5l V6), zal de open vierzitter ook leverbaar zijn met een 140pk sterke 2.0l dieselmotor.

Op de komst van de zelfontbrander na, is de dakconstructie het voornaamste wapenfeit van deze Sebring. Chrysler vond het moeilijk kiezen tussen een dak in stof, vinyl of een opvouwbaar metalen dak. Dus biedt het ze maar alle drie aan. En als we de eerste gegevens mogen geloven dan duiken ze allemaal in 18 tellen onder de afdekkap. In de koffer is dan sowieso nog voldoende plaats voor twee golftassen. Het prijskaartje is nog niet geweten.