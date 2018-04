Volkswagen Concept Tiguan

Door: REDACTIE

Volkswagen telt af tot eind 2007, wanneer het met de Tiguan een kleine broer voor de Touareg op de markt zet. Op de LA Autoshow toont VW – na zich eerder beperkt te hebben tot schetsen - voor het eerst hoe die eruit zal zien. De basislijnen voor de Tiguan, die in casu nog luistert naar de naam Concept Tiguan, werden vastgelegd in de Concept A die begin 2006 in Berlijn werd voorgesteld. VW wil een auto bouwen die zich op alle wegen thuis voelt. Een terreinridder als de Touareg wordt het model zeker niet. Een meerderheid van de beschikbare versies krijgt vierwielaandrijving, maar een aantal zal zich zelfs gewoon aan de voorwielen door het verkeer slepen.

De afmetingen van de Tiguan Concept – een lengte van 4,40m, breedte van 1,85m en hoogte van 1,69m – zullen ten opzichte van de definitieve versie nauwelijks nog wijzigen. In fel contrast met de oranje koetswerkkleur en zelfs gekleurde accenten in de banden, staat het overwegend in zwart uitgevoerde interieur. Dat er toch geen bekrompen sfeer heerst, is volgens de constructeur te danken aan het grote panoramische glazen schuifdak. Dat meet 1,34m bij 0,85m. Er is ruimte voor vijf inzittenden en de achterbank kan in de lengte worden versteld. De Concept Tiguan kan voorwerpen tot 2,5m lang vervoeren dankzij een asymmetrisch neerklapbare achterbank. Met meer details wacht VW tot wanneer de naam Tiguan niet meer wordt voorafgegaan door ‘Concept’.