Ford Mustang volgens Giugiaro

Door: REDACTIE

Fabrizio Giugiaro, van het gelijknamige Italiaanse stijlhuis, heeft ter gelegenheid van de LA Autoshow z’n fantasie botgevierd op een Ford Mustang. Echt uniek is dat niet eens, Giugiaro deed dat immers al eens in 1965.

Aan de Mustang werden niet minder dan 30.000 manuren gespendeerd. Die hertekenden de koets die daardoor lager, korter en tot 8cm breder werd. Geen detail werd over het hoofd gezien. Blikvanger het enorme glasoppervlak dat de voorruit, de dakhemel en de achterruit omvat. Het is één enkel paneel. Van de tuning-scene neemt de ontwerper de vleugeldeuren en gigantische 20-duims lichtmetalen velgen over.

Aan de binnenkant monteert Giugiaro een compleet nieuw dashboard en een interieur dat niet bepaald sober is. Voor de zetelbekleding wordt een koeienhuid gecombineerd met paardenleder. De 4,6l grote V8 onder de motorkap werd door Ford Racing opgewaardeerd met een compressor. Daardoor stijgt het vermogen van 300 naar 500pk.