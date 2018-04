Hyundai Hellion is driedeurs Cross-over

Door: REDACTIE

Cross-over’ blijft nog even het toverwoord voor de toekomst, en Hyundai heeft nog een nieuwe combinatie gevonden. In de HCD10, uiteraard een studiemodel, combineert het immers de eigenschappen van een sportieve, maar ook praktische driedeurs met de stoere kenmerken van een SUV. Dat hadden we nog niet gehad…

De HCD10 Hellion is opgebouwd rond drie stalen balken die samen niet alleen de veiligheidskooi van het voertuig vormen, maar ook de vormgeving mee helpen definiëren. Het koetswerk is vormgegeven alsof het om de balken zit gespannen. Het dak bestaat uit een canvas met een donkere camouflagebedrukking, waaronder de veiligheidsstructuur gewoon doorloopt.

Binnenin is er ruimte voor vier inzittenden. De middenconsole loopt door over de lengte van het interieur. Zowel voor- als achteraan is dat gemeubileerd met kuipstoelen. De middenconsole wordt bovendien ‘gespiegeld’ in een dakcomponent waaraan vooraan ook de achteruitkijkspiegel werd bevestigd. De HCD10 is te bekijken op de LA Autoshow.