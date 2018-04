Mazda Nagare Concept

Door: REDACTIE

Zoals aangekondigd toont Mazda op z’n stand in Los Angeles de Nagare concept. Dat is niet de voorbode voor een productiemodel, maar de voorloper van een hele familie studiemodellen die op hun beurt wel zullen uitgroeien tot productierijpe modellen. Die zullen pas volgend decennium de showroom aandoen.

Nagare is een vierzitter met vlinderdeuren. Het model heeft een wankelmotor onder de kap die waterstof tot ontploffing brengt. Het opvallende koetswerkdesign is geïnspireerd op natuurlijke bewegingspatronen: lava dat over een bergwand loopt, water dat de bodem van de oceaan vormt en wind die zich meester maakt van het woestijnzand. De Nagare is een inspanning van Mazda’s overkoepelende Global Design Team.