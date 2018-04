VW CrossTouran

Door: REDACTIE

Bij ons hebben de stoere versies van de Polo en de Golf -CrossPolo en CrossGolf geheten- niet gepaald een toeloop bij de dealers veroorzaakt, maar VW heeft er wel zin in. Op het Autosalon van Bologna zien we immers een gekruiste Touran. Die werpt een stoere look, spatbordverbreders, bredere banden, specifieke velgen, een verhoogde ophanging en specifieke kleurencombinaties in de strijd. Aan de aandrijflijn werd niet geraakt, dus de Touran bijt net zo snel in het zand als elke andere monovolume.

Een groot deel van de motorversies wordt overgenomen. De benzines zijn tussen 102 en 170pk sterk terwijl het vermogen van de diesel van 105 tot 170pk loopt. Volgend voorjaar doet het model z’n intrede…