Facelift Porsche Cayenne

Door: REDACTIE

Na een plaagstootje afgelopen maand, is dit nu officieel de vernieuwde Porsche Cayenne. Het uiterlijk ontsnapt niet aan alles wat typerend is voor een opfrisbeurt. De voorbumper heeft, zeker op de krachtiger versies, nog meer kieuwen, de luchthappers werden groter en erboven vinden we als vanzelfsprekend nieuwe lichtunits. De achterlichten werden ook onder handen genomen en zijn nu gevoelig groter dan voorheen. Merken we ook nog op dat de uitlaten prominenter zijn, al was het maar omdat ze voortaan een zilveren sierlijst meekregen. Nieuwe velgen, andere lakkleuren en een grotere dakvleugel ronden de aanpassingen af.

Belangrijker is het nieuws dat onder de kap te sprokkelen valt. De instapversie wordt flink opgewaardeerd en ziet z’n longinhoud zwellen van 3,2 tot 3,6 liter. Bovendien wordt hij rechtstreeks ingespoten. Het nieuwe blok heeft een vermogen van 290pk en is 385Nm sterk, voldoende voor een sprinttijd van 8,1 tellen en een top van 227km/u.

Het blok van de Cayenne S krijgt eveneens directe inspuiting, de kleppentiming is voortaan variabel en daardoor levert de 4,8l V8 niet alleen 385pk maar ook 500Nm koppel. Printtijd: 6,6 seconden, top: 252km/u. De Turbo wordt in wezen een biturbo die goed is voor 500pk en 700Nm en daarmee naar 100 spurt in 5,1 seconden en er pas bij 275km/u de brui aan geeft. Eind februari staan ze bij de dealer.