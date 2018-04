Door: REDACTIE

Aan Volkswagen-nieuws geen gebrek de jongste tijd. Op de Essen Motor Show presenteerden de Duitsers ook nog een sportieve productlijn; R-Line. Die moet de klant van de meer modale Golf, Touran, Passat of Touareg de mogelijkheid bieden om toch met gespierde looks uit te pakken. Tegen de zomer van volgend jaar staan de pakketten in de catalogus.