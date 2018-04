Nieuwe Ford C-MAX in Bologna

Door: REDACTIE

Ford trok voor de voorstelling van de nieuwe C-MAX naar het autosalon in het Italiaanse Bologna. De drie jaar oude compacte monovolume van het merk krijgt er een esthetische opfrisbeurt. De nieuwe neus valt het meest op en is uitgevoerd in de stijl van de grote broers S-MAX en Galaxy. Daartoe werden niet alleen de lichtunits, grille en bumper, maar ook de motorkap hertekend. Achteraan is het bumperschild eveneens nieuw. Het werd lager en voller. De koplampen met Xenon-verlichting krijgen LED-standlichten –een primeur in z’n segment-, en ook in de achterlichten zit die technologie verwerkt. Omdat de sportieve looks van de S-MAX zo succesvol blijken, introduceert Ford ook een sportpakket voor z’n kleine monovolume. Dat omvat onder meer 18-duims lichtmetalen velgen, een voorbumper met grotere luchthappers en een achterpartij met een diffuser.

Aan de binnenkant onderscheidt de C-MAX (Ford laat de toevoeging Focus voortaan vallen) zich door de herwerkte middenconsole, een Z-vormige handrem en het gebruik van nieuwe, hoogwaardige kunststoffen. In de optielijst prijkt voortaan ook een panoramisch dak. Op technisch vlak is er geen nieuws te melden; Ford houdt dat achter de hand tot dichter bij de lancering in mei of juni van volgend jaar.