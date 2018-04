Agressieve Honda Accord Coupé in Detroit

Door: REDACTIE

Honda zal op het Autosalon van Detroit, dat begin januari nagenoeg simultaan met het Brusselse Salon wordt gehouden, een tweedeurs-versie van de Accord voorstellen. Dat die in de VS voor het voetlicht wordt geplaatst is niet toevallig; de Accord verkoopt in Noord-Amerika beter dan eender welke Honda.

Op definitieve beelden is het nog even wachten, maar deze schets kon er al vanaf. Het agressieve uiterlijk breekt radicaal met de vormgeving van de berline die we ook bij ons in de showroom vinden. Een nieuwe uitvoering daarvan volgt eveneens binnenkort, wellicht met stijlkenmerken die we ook op de Coupé vinden. Of die laatste ook een Europese carrière krijgt, is nog niet bekend.