Officieel: Peugeot 207 CC

Door: REDACTIE

Op het Autosalon van Parijs stond reeds een opwarmer (207 Epure) die weinig aan de verbeelding overliet. Nu is het allemaal officieel: dit is de Peugeot 207 CC. De 207 CC erft de liefde voor een tweedelige metalen dakconstructie van zijn voorganger. Voor de bediening volstaat een druk op de knop, en voortaan hoeft de bestuurder de constructie niet eerst manueel te ontgrendelen. Ook dat is geautomatiseerd.

De indeling met twee volwaardige en twee (zo goed als onbruikbare) noodzitjes blijft behouden. Binnenin vertaalt de gevoelig toegenomen koetswerkbreedte zich in een groter plaatsaanbod, maar de 20 lengtecentimeters die de koets groeit ten opzichte van zijn voorganger gaan, net als bij de berline overigens, nagenoeg compleet verloren. Toch slikt de 207 CC met het dak open 187 liter bagage. Met het dak dicht wordt dat zelfs 449 liter.

Onder de kap vinden we twee 1.6l benzinemotoren. De eerste is atmosferisch en levert 120pk, de twee schopt het dankzij een turbo tot 150pk. Beiden zijn ze samen met BMW ontworpen, waar ze in de nieuwe Mini gecommercialiseerd worden. Dieselen kan met de 110pk sterke 1.6 HDi. Om de veiligheid te waarborgen is de structuur verstevigd, schieten de rolbeugels bij een koprol 200mm omhoog en zijn er vijf airbags; frontale en laterale exemplaren én eentje om de knieën van de bestuurder te beschermen.

De productieversie van de 207 CC wordt in maart op het Autosalon van Genève aan het publiek getoond. Kort daarna staat hij bij de dealer. Prijzen worden dan bekendgemaakt.