Jaguar S-Type laatste keer aangepakt

In de herfst stelt Jaguar de opvolger voor de S-Type voor, maar de versies die tot die tijd over de toonbank gaan, worden nog een laatste keer opgewaardeerd. De voornaamste wijziging is de neus. Daarin zitten nieuwe koplampen. Bovendien hebben alle modellen recht op de verchroomde grille en bumper van de S-Type R. De velgen krijgen in bijna alle versies een maat meer; 17-duims bij de instappers, 18-duims op het gros van het gamma en 19-duims voor de sportiefste versies.

Het interieur wordt ook opgewaardeerd; met nieuwe zetels voor alle SE-modellen en een betere uitrusting. Leder, een automatische zesbak, en parkeerhulp zitten nu ook op de basisvarianten. Jaguar levert ook enkele nieuwe interieurkleuren. Het motorenpallet blijft ongewijzigd met een 3.0l V6 benzine, een 2.7l dieselkrachtbron en een 400pk sterke 4,2l compressormotor voor de R. In de UK gaan zelfs enkele prijzen onderuit, maar of dat ook bij ons het geval zal zijn, is ons nog niet bekend.