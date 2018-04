Maserati presenteert Quattroporte automaat

Door: REDACTIE

Tot op heden was de in 2003 gelanceerde Maserati Quattroporte alleen verkrijgbaar met een sequentiële versnellingsbak DuoSelect, die weliswaar ook over een automatische stand beschikt. Volgend jaar komt daar een volwaardige automaat, een zestrapsbak van fabrikant ZF, bij. Beide mogelijkheden komen tegen dezelfde prijs in de catalogus.

De exacte prestaties van het model, dat zal debuteren op het Autosalon van Detroit, geeft Maserati niet vrij. Wellicht geeft de volautomatische zesbak enkele tienden toe op de snel schakelende DuoSelect. Toch belooft Maserati dat de automaat, dankzij z'n koppelomvormer, vlot uit lage- en middentoerentallen accelereert. De gewichtsverdeling wijzigt een beetje. De combinatie met DuoSelect legt 47% van z'n massa op de voor- en 53% op de achterwielen. Bij de nieuwe telg wordt dat 49 en 51%.