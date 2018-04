Vierdeurs Cabrio van Mercedes

Door: REDACTIE

Mercedes zal op het Autosalon van Detroit een nieuwe Cabrio voorstellen. Die zal gebaseerd zijn op de S-Klasse en de V12 van de S600 onder de kap hebben. De grote convertible krijgt vier conventionele portieren. Afgelopen jaar toonde dakproducent ASC al een vierdeurscabrio van de Chrysler 300C (de Helios) en nu heeft Mercedes de idee overgenomen en toegepast op z'n grote limousine. Het voertuig, waarvan nog geen officiële beelden of gegevens zijn vrijgegeven, is nog een studiemodel maar zou het vrij snel tot serieproductie kunnen schoppen. Sinds de jaren zestig zijn dakloze vierdeurskoetswerken uitgestorven omdat ze niet konden voldoen aan de moderne veiligheidseisen. De laatste was een Lincoln Continental uit 1967. Nu is de techniek bijgebeend.