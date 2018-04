Door: REDACTIE

Begin januari onthult Jaguar op de Detroit Motor Show de XF Concept, waarvan we de definitieve productieversie ook nog in 2007 mogen verwachten. De XF zal de S-Type aflossen, maar gooit het over een compleet andere boeg. Ook op dit eerste beeld is te zien dat het model niets meer gemeen heeft met de huidige S-Type. Jaguar kiest zelfs voor een resoluut sportieve invalshoek; de achterste deurgrepen zijn in de C-stijl ingewerkt wat het uitzicht van een vierdeurs coupé suggereert.