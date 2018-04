Rinspeed eXasis

Door: REDACTIE

De Zwitserse tuner Rinspeed viert volgend jaar zijn 30 jarig bestaan met een gans bijzondere auto: de eXasis. De speciale machine is een "glazen concept" want een gedeelte van de mechaniek is achter een plastiekkap zichtbaar en ook de bodem is transparant zodat de chauffeur de weg onder zich kan zien voorbijflitsen.

De eXasis gaat in wereldpremière in Genève (3 maart) en is een speciaal concept dat het midden houdt tussen een renwagen van de eerste helft van vorige eeuw (zoals o.m. de legendarische Auto Union) en een Baja-1000 terreinwagen. De compacte auto is een tweezitter roadster met de passagier achter de chauffeur. De wielen staan buiten de carrosserie maar zijn voor de helft ingekapseld. De motor is een tweecilinder met een inhoud van 750 cm³. Met een turbootje haalt hij een kracht van 150 pk die naar de voorwielen wordt gevoerd. Teneinde nu reeds te voldoen aan de milieuvriendelijke alternatieve brandstoffen wordt de CO²-uitstoot sterk gereduceerd want dit buitenbeentje rijdt op Bio-ethanol.

Door het gebruik van kunststof weegt de auto slechts 750 kg wat resulteert in een specifiek gewicht/vermogen van vijf kg/pk. Dat is Porsche niveau! En ook Donkervoort zal er raar naar opkijken.