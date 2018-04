Door: REDACTIE

Chevrolet heeft de eerste foto van de nieuwe Malibu vrijgegeven. Dat is een compacte middenklasser die alleen voor de Amerikaanse markt bestemd is. Toch is het model ook voor Europa interessant, want deze neus is getooid met wat het nieuwe familiegezicht van de constructeur moet worden. Als het plan doorgaat, prijkt deze grille binnen afzienbare tijd ook op de Chevrolets die in Europa aan de man gebracht worden.