Door: REDACTIE

Acura, Honda's luxemerk in de VS, toont op het Autosalon van Detroit de Advanced Sports Car Concept. Dat is een studiemodel voor een volbloed sportwagen, zoals wijlen de NSX, waarvan Honda reeds geruime tijd de opvolging heeft bevestigd. De NSX werd in de VS onder de merknaam Acura gevoerd. De opvolger krijgt naar verluidt een V10 onder de kap en zou in 2008 in het voetlicht gereden worden. Voorlopig moeten we het doen met deze schets.