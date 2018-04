Mercedes Concept Ocean Drive

Door: REDACTIE

Zoals eerder aangekondigd, onthult Mercedes op het Autosalon van Detroit een studiemodel voor een vierpersoons cabriolet. Die luistert naar de weinig zeggende naam Concept Ocean Drive, maar is uitgesproken belangwekkend omdat het merk opteerde voor een versie met vier deuren. Het model is gebaseerd op de S600 en bediend zich van een geavanceerd stoffen dak.

De weinig informatie die reeds is vrijgegeven maakt gewag van een Airscarf-systeem (dat door de hoofdsteunen warme lucht in de nek van de inzittenden blaast) en een uitgesproken luxueuze aankleding. Een duo-tone spuitschema moet dat nog extra in de verf zetten. Hoewel Mercedes over serieproductie niets kwijt wil, is er weinig twijfel over de carrière van het model. Als de reacties enigszins positief zijn, staat het exemplaar binnen afzienbare tijd bij de dealer.