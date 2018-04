Prijzen Dacia Logan MCV

Door: REDACTIE

Moederhuis Renault heeft prijzen geplakt op de nieuwe telg van Dacia; de Logan MCV. De ruime break (4,45m lang, 1,64m hoog) krijgt een met 27cm verlengde wielbasis ten opzichte van de Logan berline die inmiddels twee jaar geleden verscheen. Een ingreep die het mogelijk maakt om drie zitrijen te monteren en zeven inzittenden aan boord te nemen. In dat geval slinkt de laadcapaciteit onder de 200l. De versies met vijf zitplaatsen slikken al 700l en de combinatie met twee inzittenden levert liefst 2.350l laadcapaciteit op. Logan koos niet voor een conventionele kofferklep, maar voor twee openslaande portieren zoals bij een bestelwagen.

De instapper wordt aangedreven door een 75pk sterke 1.4l benzinemotor en is als enige enkel leverbaar in een versie met twee zitrijen. Het prijskaartje ervan bedraagt € 8.750. De 90pk sterke 1.6 is er vanaf € 10.300, maar zit al steviger in de standaardvoorzieningen. De 1.5 diesel (70pk rijk) is er vanaf € 11.650 terwijl de 110pk krachtige 1.6 benzine voor € 11.450 van eigenaar wisselt. De variant met drie zitrijen kost telkens € 400 extra.