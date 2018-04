Dit wordt de nieuwe Jaguar S-Type!

Door: REDACTIE

Tot drie januari wou Jaguar de details van de C-XF -een studiemodel dat dient als voorbode voor de opvolger van de S-Type- geheimhouden, maar dat is niet gelukt. Zoals al bleek uit de kleine opwarmer die het merk eerder de wereld instuurde, is het studiemodel resoluut sportief gelijnd. Het merk wil zich meer op die manier profileren, in de hoop een groter cliënteel aan te trekken. Dat is nodig als het merk dat inmiddels onder de vleugels van Ford resideert, in de toekomst winst wil maken.

De dynamische lijnen van het studiemodel (dat slechts de richting aangeeft die de opvolger van de S-Type zal inslaan) worden gepaard aan een krachtbron met gelijkaardige aspiraties. Jaguar lepelde z'n drukgevoede (compressor) 4,2l V8 immers onder de neus van het showmodel. Die braakt 420pk uit en geeft het exemplaar een top van 290km/u.

Speciale aandacht ging ook uit naar het interieur. Dat kreeg individuele kuipzetels, een element dat nagenoeg sneuvelt op de productieversie, en tal van indrukwekkende details. Jaguar gooit het luxueuze hout en leder niet overboord, maar introduceert aluminium en carbon. Het merk wil ook de betrokkenheid van de bestuurder vergroten. Door bij het starten de startknop te laten knipperen op het ritme van een polsslag en het interieur heel even in een blauw licht te dopen, moet de bestuurder de indruk krijgen dat hij ‘zijn' Jag tot leven wekt.