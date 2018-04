Toyota denkt aan hybride sportauto

Door: REDACTIE

Sinds het in 1997 de Supra uit de catalogus kegelde, moet Toyota het zonder supersportwagen stellen. Maar daar zou wel eens verandering in kunnen komen. Eerder toonde luxedivisie Lexus al de LF-A, en in januari onthult Toyota op het Salon van Detroit deze FT-HS. Dat is een 1,85m brede, 1,29m hoge en 4,30m lange 2+2 - er is dus ruimte voor twee volwassenen en twee kinderen.

De aandrijflijn combineert net als de Lexus GS450h een 3,5l grote zescilinder benzinemotor met elektromotoren om een vermogen van zo'n 400pk op te wekken. Het zijn in casu enkel de achterwielen die de aandrijving voor hun rekening nemen. De combinatie zou de acceleratie van 0 tot 100km/u in zo'n vier seconden kunnen afhaspelen.