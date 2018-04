Lotus en Obvio gaan voor mini-racer

Door: REDACTIE

De kakelverse Braziliaanse fabrikant van mini-autootjes Obvio neemt niemand minder dan Lotus onder arm voor de ontwikkeling van een kleine sportauto. De tweezitter, die luistert naar de naam ‘012' wordt 3,2m lang, 1,8m breed en 1,5m hoog. Z'n organische vormgeving is niet bepaald afgestemd op de Europese smaak, maar een carrière buiten Latijns-Amerika is toch niet voorzien.

De Obvio 012 krijgt een 1.6l viercilinder benzinemotor met 115pk onder de kap (uit de Mini, maar die krachtbron is oorspronkelijk van Chrysler-origine). De motor lust uiteraard benzine, maar ook het in Brazilië veel gebruikte Ethanol en CNG (Compressed Natural Gas). Er wordt zelfs wild gespeculeerd over een elektrische variant. Obvio denkt zelfs dat het de 170pk sterke 1.6 met compressor uit de vorige Mini Cooper S onder de kap krijgt.