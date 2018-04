Ford Interceptor: vierdeurs met ballen

Door: REDACTIE

Ford blijft maar uit het retro-vaatje tappen. Na enthousiaste reacties op de GT en de ‘toegankelijke' Mustang, stelt het model nu een potente vierdeurs voor. En niet alleen de naam, Interceptor, maar ook de vormgeving knipoogt naar het verleden.

Het studiemodel laat weinig twijfel over de ambities. Onder de kap huist een 5,0l V8 van 400pk die wordt aangedreven door E85 bio-ethanol. Het motorblok is gebaseerd op de 4,6l variant uit de productie-Mustang GT. Het wordt gepaard aan een handgeroerde zesbak.

Het zwart lederen interieur is voorzien van vier individuele kuipzetels. De stiksels zijn uitgevoerd in een contrasterende caramelkleur. Opvallend zijn ook de hoofdsteunen die in de dakhemel verdwijnen. Ford verloor ook de veiligheid niet uit het oog. De traditionele driepuntsgordel is vervangen voor vierpuntsexemplaren. Achteraan zijn de gordels opblaasbaar. Ford experimenteert er al geruime tijd mee. Dat systeem dempt de impact gelijkaardig aan een airbag.