Nu officieel: Jaguar C-XF

Door: REDACTIE

Vorige week lagen de eerste gegevens al op straat, maar nu is het allemaal ook officieel. Jaguar presenteert op het Autosalon van Detroit de C-XF concept-car. Een auto die volgens de constructeur een nieuw tijdperk inluidt voor Jaguar. De opvolger van de S-Type zal er immers de voornaamste trekken van overnemen. De constructeur kiest met andere woorden voor een radicaal sportieve lijn. Inspiratie werd opgedaan aan bij de Mark VII (1950) en Mark II (1959). Het ontwerp wordt gedomineerd door strakke lijnen en zuivere vlakken. Het gezicht wordt gepaald door een krachtig radiatorrooster in zwart chroom. Dat zit in een diepe uitsparing om het effect van een luchtinlaat te creëren. Een knipoog naar de krachtige 4,2l V8 compressormotor onder de motorkap.

Ook in het interieur wil Jaguar de nadruk leggen op prestaties. Daarom monteert het merk lichte kuipzetels voor de vier inzittenden. Tussen de zetels loopt een hoge transmissietunnel die de inzittenden het gevoel geeft dat ze erg laag zitten in de futuristische cockpit. Het dashboard is uitgevoerd in geborsteld aluminium en loopt uit in een sierlijst die het ganse passagierscompartiment doorloopt. Het obligate hout is voor de gelegenheid populierfineer.

De C-XF komt visueel tot leven wanneer de startknop wordt aangeraakt. Een effect dat door een serie lichteffecten bereikt wordt. Anderzijds probeert Jaguar ook te voelen wat de inzittende wil, zonder fysieke aanraking. Het systeem omvat vier sensoren die verborgen zijn in de deuren en die reageren op de aanraking van uw hand. Zodra ze geactiveerd zijn, komen de binnenste deurgrepen (die verborgen waren) naar buiten, klaar om gebruikt te worden. Een vijfde sensor in het dashboard reageert op de nabijheid van uw hand om een infotainmentscherm te onthullen. Achter het eenspakige stuurwiel met ‘zwevende' schakelhendels bevindt zich een instrumentenbord dat werd geïnspireerd op de cockpit van een vliegtuig.

De krachtbron 4,2l grote achtcilinder levert 420pk en 500Nm koppel die via een zestrapsautomaat naar de achterwielen worden geleid. De topsnelheid wordt elektronisch begrensd op 250km/u, maar de C-XF zou anders tot 290km/u doorgaan.