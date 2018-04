Topless Chevrolet Camaro in 2009

Door: REDACTIE

In de VS lanceert Chevrolet een nieuwe Camaro in de loop van 2008. Chevrolet springt ermee op de kar van een recente herontdekking van de typisch Amerikaanse ‘Muscle Car'. In Detroit presenteert het merk nu ook een convertible waarvan meteen gezegd wordt dat die er een jaar later zit aan te komen. De Convertible is exact even groot als de Camaro Concept die vorig jaar werd voorgereden. Het lijnenspel aan de buitenzijde zou inmiddels in z'n definitieve plooi getrokken zijn. Aan het futuristische interieur wordt wellicht nog wat gesleuteld.

Het showexemplaar is een parelmoer oranje lakkleur gespoten en voorzien van twee brede zwarte langsstrepen. De wielen zijn uiteraard weer stevig uit de kluiten gewassen; vooraan rust de gespierde bolide op 21-duimers en achteraan is dat nog een maatje meer. Onder de kap zit een ‘dikke' V8, afgeleid van het exemplaar dat ook de Corvette aandrijft. Het is een handgeschakelde zesbak die de krachten naar de achteras leidt.