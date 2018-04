Ford Airstream is spacy bus

Door: REDACTIE

Ford pakt in Detroit nog uit met de Airstream concept. Dat is CUV, een Crossover Utility Vehicle) die door een brandstofcel wordt aangedreven. De techniek van het studiemodel is inmiddels zover ontwikkeld dat het voertuig ook bij vrieskou normaal functioneert. Daarmee is weer een stap richting serieproductie gezet.

De Airstream is wat vreemd ingericht, met eivormige kuipzetels, een in twee gedeeld dashboardscherm (opdat de bestuurder het GPS-systeem zou kunnen consulteren op het ogenblik dat de passagier naar een film kijkt) en een zeer ‘spacy' designelement in het midden van het achterste compartiment. En dat is wellicht geen toeval. Ford claimt z'n inspiratie immers gehaald te hebben bij de film "2001: A Space Oddysey" van Stanley Kubrick.

Toch is niet alles futuristisch. Ford denkt immers dat het CUV-segment de groeimarkt van de toekomst is. Sommige elementen schoppen het misschien wel tot serieproductie.