Chevrolet Volt elektro-auto

Door: REDACTIE

Chevrolet zet op de Detroit Motor Show een elektrische auto van de toekomst in de vitrine. Het GM-merk van de Amerikaanse Jan Modaal (uitgezonderd voor wie met een Corvette, Tahoe of SSR rijdt) heeft altijd wel iets gehad met elektrische wagens al bleef het meestal bij een studie of concept. Maar nu is het menens, althans als wij op een vervolg mogen hopen van de elektrische Volt.

Chevrolet claimt dat zijn elektrische wagen de tankstops overbodig maakt. Het is een rasechte coupé met vier zitplaatsen en een elektrische motor van de jongste generatie. De elektromotor is gekoppeld aan een 1.3 liter benzinemotor met constant toerental. Maar er kan ook uitsluitend elektrisch gereden worden. En dat met een snelheid van 60 km per uur. Met de benzineversie verbruikt de Volt 1,6 liter op 100 en uitsluitend met draaiende driecilinder rondtoerend stelt hij het ook nog met 4,7 liter. Interessant is dat men de auto tijdens de dagtaak kan aansluiten aan het stopcontact. De volledige oplading duurt zes uur.

De 181 kg wegende batterijen zijn van Lithium-Ionen, systeem dat tegen 2010 serierijp zou zijn. Ook kan de auto rijden op E85, dat is op een mengsel van 85% ethanol en 15% benzine. Interessant om volgen...