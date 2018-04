Suzuki Flix Concept

Door: REDACTIE

Suzuki wil op de Detroit Motor Show wat aandacht naar zich toe trekken met de het Flix Concept. Dat is een stevig onder handen genomen Suzuki XL-7, een model dat in Europa niet te koop is maar boven de Grand Vitara op de ladder staat. Het showexemplaar kreeg een luxueuze aankleding en draaibare komzetels. Die dienen om naar een reusachtig groot scherm te kijken dat uit het dak kan klappen. Voor de ultieme filmsensatie voorzag Suzuki ook een DVD-speler, een toestel met harde schijf en een surround geluidsinstallatie. De projector, waarmee je uiteraard ook op een muur kan projecteren, is in het dak ingewerkt, maar heel erg subtiel is dat niet gedaan.