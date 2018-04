Kia Kue is opgeblazen SUV

Door: REDACTIE

Kia rijdt in Detroit de Kue voor. Dat is een opgeblazen SUV, want onder de kap van de vierzitter schuilt niets minder dan een V8 compressormotor met een inhoud van 4,6 liter. Het blok levert ‘slechts' 400pk, maar het braakt ook nog eens 543Nm koppel uit.

De bodemvrijheid, de terreinwaardigheid (of het gebrek daaraan) en de afmetingen zijn die van een compacte SUV, maar omdat het model twee portieren heeft, bedacht Kia de term CUV; Crossover Utility Vehicle. De constructeur claimt met geen haar aan serieproductie te denken, maar de vormgeving zullen we in toekomstige modellen terugzien. Dat belooft vooral voor het futuristisch vormgegeven interieur.