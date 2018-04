Mitsubishi Evo wordt supersportwagen

Door: REDACTIE

Het voormalige Ralliart UK, een Mitsubishi-specialist die heden door het leven gaat als X Works Automotive, wil wel eens wat meer dan alleen maar Lancers Evolution oppeppen. Daarom bedacht het Britse bedrijf de Concept X1 Sportscar; een superauto die - u raadt het al - onderhuids alles van een Evo heeft.

X Works leent de krachtbron het onderstel en de aandrijflijn van de Evo, maar kittelt de tweeliter turbomotor wel op van 280 naar een slordige 350pk. Omdat de Britten voor het koetswerk uitsluitend gebruik maken van aluminium en koolstofvezel zet het studiemodel slechts 1180kg op de weegschaal. En het kan allemaal nog straffer want een uitgeklede circuitversie hoeft niet meer dan een ton te wegen en X Works denkt de tweeliter eventueel ook 500 paarden te kunnen ontfutselen. De vierwielaandrijver moet daarmee in staat zijn bij stoplichtsprintjes een hele schare Lambo's, Ferrari's, Aston's... in verlegenheid te brengen.

Momenteel zijn de plannen nog niet zeer concreet; het bedrijf stelt de Concept X1 Sportscar tentoon om de reacties te peilen. Zijn er voldoende liefhebbers, dan gaat de machine in productie.