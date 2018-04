630.000 $ voor oudste Ford

Door: REDACTIE

Op 13 juli 1903 verkocht het toen net opgerichte Ford Motor Co z'n eerste drie Fords. Twee van de Model A's hebben het niet overleefd, maar de derde -die verkocht werd aan botermaker McNary uit Iowa, bestaat nog steeds. McNary betaalde destijds een voorschot van 170 $ op de totale kostprijs van 880 $.

Het exemplaar in baksteenrood, werd afgelopen week geveild. Het veilinghuis schatte de opbrengst op 400.000 à 500.000 $, maar kwam uiteindelijk uit op 630.000 $. De koper is een Texaanse advocaat die reeds 800 voertuigentuigen bezit. Hij wil het model tentoonstellen in een nieuw museum.