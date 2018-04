Derde Logan op komst

Door: REDACTIE

Van het door Renault X90 Contract 2009 voorziene programma van zes Dacia Logan modellen is nu de derde in de reeks op komst. Het gaat om een van de MCV afgeleide Van die einde dit jaar ook bij ons op de markt komt. Het nieuwe model wordt vanaf februari op de eigen Roemeense markt en Bulgarije gelanceerd. De Logan Van zal à rato van 200 eenheden per dag in Pitesti van de band lopen.

De derde van de reeks heeft dezelfde zijportieren als de MCV en klapdeuren in een/twee derde verhouding achteraan. Het koetswerk van de Logan MCV en de Logan Van was van meetaf aan op dezelfde wijze geconcipieerd. Deze versies zijn 20 cm langer dan de berline. Het laadvermogen bedraagt 800 kg voor een volume van 2,5 m³ en een laadlengte van 1m94. Er zijn voorlopig twee benzinemotoren leverbaar, nl. de 1.4 MPI van 75 en 86 pk en de 1.5 diesel van 70 pk. De actieve en passieve veiligheidsvoorzieningen zijn dezelfde als die van de MCV.Dit model zal in Roemenië worden aangeboden voor de prijs van 6.700 €.

Sedert het op de markt komen van de Logan in september 2004 zijn er reeds 415.000 (waarvan haast een kwart miljoen vorig jaar) aan de man gebracht. De Logan wordt sedert april 2005 ook in Rusland gebouwd, sedert juni 2005 in Marokko en sedert juli 2005 in Colombia. Dit jaar komen de vestigingen in Iran, Brazilië en India aan de beurt.