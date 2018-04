Renault maakt Modus langer

Door: REDACTIE

Renaults' Modus flopt. Afgelopen jaar wist het merk van de kleine monovolume 86.500 stuks aan de man te brengen terwijl de constructeur bij de lancering mikte op een jaarlijkse afzet van 270.000 eenheden. Om de verkoop op te krikken zal Renault in september een tweede koetswerkversie voorstellen die een stuk langer is. Ruimte die enkel de kofferinhoud ten goede zal komen. De Fransen denken immers dat de Modus in z'n huidige vorm vooral te klein is en in de schaduw staat van z'n grotere concurrenten.