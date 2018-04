Speciale serie Clio Renault F1 Team

Door: REDACTIE

Zopas werd in Amsterdam de nieuwe R27 Formule 1 renwagen, voortaan in de ING-kleuren, voorgesteld. Tegelijkertijd mochten de F1 rijders Giancarlo Fisichella, Heikki Kovalainen, Nelson Piquet Jr. en Ricardo Zonca speciale Clio-serie F1 Team voorstellen. De Renault-afdeling Sport Technologies geeft de gepassioneerden voor het merk de gelegenheid zich een uitzonderlijke model aan te schaffen. De auto heeft een sportieve look en vooral, dankzij de van de competitie overgenomen technische oplossingen, een sportief weggedrag.

Opvallend zijn de rode rembeugels, de nieuwe Sirius gele kleur en de exclusieve Renault F1 WK markering. Binnenin zijn Recaro sportzetels gemonteerd en op de boordplank bemerkt men een genummerd plaatje dat nog meer de sportieve roeping en het unieke karakter van het merk en de wagen moet benadrukken. Het onderstel van de Clio Renault F1 Team R27 is dat van de Cup-competitieversie, de donkerkleurige zwart-anthraciet 17-duimsvelgen zijn van BeBop. De auto ligt t.o.v. de Clio Renault Sport lager en verder opteerde de F1 wereldkampioen ook voor andere schokdemperafstellingen en een speciale vering.

De Clio F1 wordt voor het eerst begin maart in Genève aan het groot publiek voorgesteld. De commercialisering van de beperkte reeks vindt later plaats.