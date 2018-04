CrossTouran nieuw lid in VW's Cross familie

Door: REDACTIE

Na de Sportieve GTI en de potig aangeklede R-uitvoeringen, de zuinige Polo BlueMotion (waarvan naar verluidt ook nog een Passat in de pijplijn zit), is er nu de polyvalente familie Cross. Overigens hoeft de klant zich bij heel dat 'polyvalente' niet al te veel voor te stellen, zoals verderop zal blijken. Eerder al waren reeds een CrossPolo (december 2003) en CrossGolf aan het aanbod toegevoegd. In ons land worden ze nog nauwelijks in het wild gespot, maar wereldwijd is één op tien Polo's van het avontuurlijke type. Nu voegt het merk de CrossTouran aan het lijstje toe.

De CrossTouran krijgt een met 12mm verhoogde bodemvrijheid. Onderhuids is hij evenwel identiek aan de reeds gekende versies en hij sleept zich dus ook gewoon aan de voorwielen door het verkeer. De stijlelementen die het model ontleent aan stoere 4x4's moeten dus zeker niet verward worden met de mogelijkheid om ook effectief het onverhard op te zoeken. De opsmuk is talrijk; zo is de standaard dakreling uitgevoerd in mat geanodiseerd aluminium dat past bij het mat verchroomde uitzicht van het nieuwe bumperschild vooraan. Ook de grote luchthapper onderaan wordt omlijst met een mat verchroomde strip. Alle robuuste beschermingselementen (onderkant van de bumpers, drempel- en wielkastverbreders, flankbescherming) zijn uitgevoerd in gekorrelde zwarte kunststof. De banden van verschillende afmetingen - 215/50 op lichtmetalen 17-duimsvelgen van 6,5" breed vooraan en 235/45 op velgen van 8" breed achteraan - benadrukken het karakter van de CrossTouran.

Vanaf de lancering dit voorjaar zullen drie benzineversies en drie TDI's (met standaard partikelfilter) beschikbaar zijn, met een vermogensspectrum van 102 pk tot 170 pk. Het hoogtepunt is de TSI-motor met dubbele drukvoeding, die standaard gekoppeld wordt aan de DSG-versnellingsbak.