Iveco Massif: nieuwe terreinwagen

Door: REDACTIE

De bedrijfswagenconstructeur Iveco (Fiat-groep) heeft naar verluidt het Spaanse Santana overgenomen. Over de precieze overname, het hoe-en-wat-en-waar doet men nogal geheimzinnig maar feit is dat Iveco in al zijn Europese concessies en verdelers een nieuwe bedrijfswagen onder de naam Massif zal aanbieden. De distributie zou kunnen gebeuren door het Iveco en/of Fiat net.

De oorspronkelijk in Spanje onder licentie van Land Rover Defender (Santana Anibal - foto) gebouwde terreinwagen werd door Giugiaro hertekend en de Fiat-groep beschikt over voldoende interessante motoren, voornamelijk Multijet diesels, om er zowel uiterlijk als technisch een totaal andere auto van te maken. Dit jaar nog wil de groep er zowat 5.000 exemplaren slijten. Op meer informatie is het wellicht nog even wachten.