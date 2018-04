Daihatsu toont nieuwe Cuore

Door: REDACTIE

Op het Autosalon van Genève presenteert Daihatsu een nieuwe generatie van de Cuore. De kleine stadsrakker groeit een klein beetje. In de lengte meet de nieuweling 3,46m, wat 5 centimeter meer is dan voorheen. Die ruimte moet vooral de achterste passagiers ten goede komen, maar ook aan de bagagecapaciteit werd gedacht. Een over liefst 25cm verschuifbare achterbank verzoent de vraag naar laadruimte met die naar beenruimte achteraan (zolang je ze niet beiden tegelijk vereist). De veiligheidsuitrusting mag er ook wezen. In het interieur schikken de Japanners maximaal 7 airbags (knie-airbag incluis) en dat is een primeur in het segment. Ook stabiliteitscontrole verschijnt in de optielijst.

Onder de kap zit nog steeds een 1.0l driecilinder. Voorheen bleef die steken op 58pk en voortaan levert die 70pk. De uitstoot van de versie met handgeschakelde vijfbak werd gereduceerd van 115 gram CO²/km (3% fiscaal voordeel in België) tot amper 104 gram, wat de tussenkomst van de Belgische staat (via het belastingsstelsel, het gaat niet om een rechtstreekste korting) op 15% brengt. Daihatsu brengt ook een Stop&Go variant op de markt. Die legt de motor automatisch stil wanneer het voertuig stopt, en start meteen weer op als de bestuurder het gaspedaal beroert. Die is nog een tikkeltje milieuvriendelijker en produceert slechts 99 gram CO² per km. De versie met viertrapsautomaat tikt af op 129gr/km.

De productie van de nieuwe vijfdeursversie van de Cuore start deze zomer. De driedeurs volgt begin volgend jaar.