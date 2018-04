VW presenteert schoonste TDI aller tijden

Door: REDACTIE

Volkswagen ging met Mercedes een alliantie aan voor de verdere ontwikkeling en commercialisering van de ultraschone BLUETEC-dieseltechnologie. Mercedes heeft het procédé reeds op enkele dieselversies voorgesteld, en nu introduceert ook VW z'n eerste BLUETEC-model. Het gaat om de in de VS populaire Jetta. Niet verwonderlijk, gezien de BLUETEC-alliantie vooral tot doel heeft de dieselminnende Amerikaan op een zelfontbrander te laten omschakelen.

De Bluetec-Jetta krijgt een nieuwe 2.0l dieseleenheid onder de kap. Die maakt niet langer gebruik van pompinjectoren, maar beschikt over een injectie met gemeenschappelijke inspuitbuis (common-rail). Het blok, waarvan geen vermogensgegevens worden vrijgegeven, beschikt over een NOx-opslagkatalysator die voldoet aan de grenswaarden opgelegd in de Californische Tier 2/Bin 5-norm (de strengste ter wereld). Door de nabehandeling van de uitlaatgassen wordt de uitstoot van het schadelijke stikstofoxide met 90% gereduceerd. De volledige installatie moet volgens de US-voorschriften beschikken over een levensduur van minstens 150.000 mijl (+/- 240.000 km), zonder beperking.

Als alles volgens plan verloopt, staat de Jetta met schone dieselmotor in de loop van 2008 in de Amerikaanse catalogus. Over Europa wordt voorlopig met geen woord gerept.