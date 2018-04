Alles over de nieuwe Ford Mondeo

Door: REDACTIE

Ford heeft voor het eerst foto's van alle versies van de Mondeo vrijgegeven. Tot op heden moesten we het stellen met de beelden van de concept, die evenwel slechts in details afwijkt van de definitieve productieversie. Die debuteert begin volgende maand op het Autosalon van Genève. De nieuwe Mondeo zal in het Limburgse Genk aan de zijde van de S-MAX en Galaxy van de productieband lopen. Sinds z'n lancering in 1993 rolden er van de grote middenklasser al vier miljoen stuks van de band. Het uiterlijk van de nieuweling, die we u intussen kunnen voorstellen als vier- en vijfdeurs en als break, werd getekend volgens Ford's nieuwe ‘kinetic design', met wat scherpere lijnen, grotere spanningsvlakken en meer dynamische accenten (als een hoge gordellijn).

De nieuweling komt er in ten minste vier uitrustingsniveau's, waarvan de hoogste weer Ghia en Titanium X zullen heten. Stabiliteitscontrole, klimaatregeling en een aansluiting voor een MP3-speler zullen tot de basisuitrusting van alle versies behoren. Andere aardigheidjes zijn een startknop, een radargestuurde snelheidsregelaar, een intelligente boodcomputer en een tankvulopening die vergissingen aan de pomp uitsluit.

In vergelijking met de uittredende generatie, werd het onderstel van de nieuwe Mondeo opgewaardeerd. De spoorbreedte nam toe, de architectuur van de voorophanging (McPherson) is geoptimaliseerd en achteraan is die zelf geheel nieuw (multi-link). Een hulponderstel moet geluid en trillingen beter isoleren. Dieselrijders krijgen de keuze uit een 100 of 125pk sterke 1.8l TDCi. De eerste is steeds met een vijfbak en bij de 125pk-uitvoering hoort een zesbak tot de mogelijkheden. Een 2.0l TDCi schopt het tot 140pk (in ons land wellicht beperkt tot 136pk om fiscale redenen) en wordt aan een handgeroerde zesbak gepaard. Dezelfde motor komt er ook met een zestrapsautomaat maar levert dan slechts 130pk. De instap-benzine wordt een 1.6 met 110 of 125pk (5-bak), erboven vinden we een 2.0 met 145pk (5-bak) en een 161pk sterke 2.3l die een automatische zesbak krijgt. De topversie krijgt de 2.5l grote vijfcilinder met 220pk onder de kap.